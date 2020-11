Lazio, il Crotone nel mirino e un conto in sospeso per Caicedo

La prossima gara che vedrà impegnata la Lazio tra una settimana è quella contro il Crotone, in programma sabato 21 alle ore 15.00. Dopo due settimane di sosta i biancocelesti torneranno in campo con energie fresche e uomini recuperati, andando a disputare una partita sulla carta alla portata. Bisogna però fare attenzione a non sottovalutare la squadra calabrese, visto il precedente difficile da dimenticare che risale alla stagione 2017/2018, anno in cui la Lazio si giocava il posto in Champions League nelle ultime battute di campionato. In quella trasferta calabrese, i biancocelesti scendevano in campo consapevoli che conquistando i tre punti, avrebbero matematicamente timbrato l’acceso per l’Europa che conta, ma il risultato non fu quello sperato. La gara terminò con un pareggio di 2-2, che obbligò la Lazio a giocarsi il tutto per tutto nell’ultima giornata di Serie A contro l’Inter, diretta rivale per il quarto posto. La squadra allóra allenata da Luciano Spalletti conquistò poi la Champions League vincendo in rimonta all’Olimpico, condannando gli uomini di Simone Inzaghi ad un finale di stagione estremamente deludente e pieno di rimpianti. In tal senso, quella contro il Crotone fu sicuramente un’occasione persa, come anche quel mancato goal di Felipe Caicedo all’85’, che avrebbe regalato la vittoria e la gioia di tornare in Champions dopo anni ai tifosi laziali. Quell’errore e quel giocatore però, sembrano ormai essere solo un lontano ricordo. L’attaccante ecuadoriano con il tempo ha imparato ad essere decisivo per la squadra, e oggi è un punto fermo di Inzaghi, capace di essere letale sotto porta proprio negli ultimi minuti di gioco, quando tutto sembra ormai essere finito. Grazie a lui la Lazio ha conquistato vittorie importanti nelle ultime stagioni, regalando gioie indescrivibili ai tifosi, che gli hanno permesso di riscattarsi da quella rete divorata costata cara. Che sia a gara in corso o da titolare, Caicedo avrà modo di rifarsi e di scendere in campo contro il Crotone con una consapevolezza ben diversa rispetto a quel 13 Maggio del 2018.

