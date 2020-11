Mister Inzaghi e la Lazio a sua immagine e somiglianza

Questa Lazio sa di casa, di famiglia. Di tranquillità e cose belle. E’ la Lazio di mister Inzaghi. Un mentore, un fratello maggiore per i calciatori, il primo dei tifosi.

L’abbraccio con i suoi ai gol o a fine gara sà di orgoglio e di lazialità: il mix perfetto che sogna ogni supporters tra la sua rosa del cuore ed il tecnico che dalla panchina guida i giocatori.

Il riconoscimento ed il merito più grandi che ha, oltre a quelli legati all’aspetto tattico, sono quelli di aver reso l’intero gruppo squadra parte integrante del progetto: nessuna riserva, solo titolari aggiunti che hanno contribuito ai trofei messi in bacheca negli ultimi anni ed alla cavalcata della scorsa stagione, che ha fatto sfiorare il sogno scudetto. Ha avuto la modestia di far parlare il campo e la pazienza di aspettare che l’Olimpico tornasse pieno e si mostrasse sempre come un palcoscenico delle grandi occasioni, pronto a dare un maggiore aiuto alla squadra e “difendendola“ da ogni avversario, da bravo dodicesimo uomo in campo. Ama la Lazio e la Lazio, ed i suoi tifosi, amano lui, al quale riconoscono l’attaccamento viscerale per questi colori racchiuso nelle esultanze, nelle conferenze stampa post-gara che affronta sempre senza voce e nell’amore trasmesso ai figli, proprio come vuole il motto laziale “di padre in figlio”.

E se per i più giovani purtroppo non è stato possibile vivere le gesta dell’eroica banda Maestrelli, Simone Inzaghi ha comunque riproposto quello spirito elitario che appartiene solo ai più, nel riuscire, anche nelle difficoltà, a far splendere la maglia con l’aquila sul petto.

Bella la Supercoppa di Ryad o la Coppa Italia contro l’Atalanta di Gasperini, ma bello, forse ancor di più l’”assist” di domenica contro la squadra di Cristiano Ronaldo: in quel colpo alle spalle di Marusic c’era la spinta del tifoso e nella corsa verso Caicedo c’era l’esultanza di ogni singolo laziale. Perchè pareggiare i conti al 94’ nella gara contro coloro che da anni collezionano scudetti, regala emozioni e reazioni difficili da controllare. Una partita terminata sì in parità, ma che ha il sapore di una vittoria, per il momento, le defezioni e la grinta di una squadra che del coro “non mollare mai” ne ha fatto uno stile di vita.

Non esiste Inzaghi senza Lazio, così come non esiste una Lazio senza di lui: ogni partita collezionata dall’allenatore piacentino ha regalato trepidazione. Mai niente di scontato, di banale o di noioso. La sua Lazio è una bomba ad orologeria, dalla quale ci si può aspettare di tutto, anche un ribaltone nel recupero e punti arrivati un istante (impercettibile quasi) prima del triplice fischio. E’ una banda che lascia senza parole per quello che riesce a dare e per come si rialza; e la bellezza è che spesso le parole non escono perchè a furia di esulare manca la voce. Una voce, quella del popolo, che Inzaghi ha conquistato con lo stile e l’eleganza di chi è un predestinato pronto a fare bene prima da giocatore poi da allenatore, collezionando trofei e soddisfazioni, sempre con la stessa squadra, diventata negli anni quella del cuore.

In un momento in cui la parola “positivo” assume, ahinoi, tutto un altro valore, la nota effettivamente positiva di questa Lazio è la certezza di un gruppo che non cede di un millimetro, guidato da un tecnico che prima la Lazio la tifa, poi l’allena. La speranza è quella di poterlo accostare, per appartenenza e longevità al club, ad uno dei più grandi di sempre come Sir Alex Ferguson: mister Inzaghi è il demiurgo, l’artefice ed il legislatore quindi dell’universo biancoceleste.

Nell’abbraccio con i suoi, c’è l’abbraccio dell’intero popolo laziale: un abbraccio che ieri, oggi e sempre rimane indelebile nella storia ultracentenaria della prima squadra della capitale: Simone Inzaghi ha forgiato la Lazio a sua immagine e somiglia, un’immagine che andrebbe disegnata come un’opera olio su tela, perchè altro non è che un capolavoro.

