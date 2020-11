PAIDEIA | Accertamenti in clinica per Lucas Leiva | FOTO

Il campionato è fermo, la sosta per gli impegni per la Nazionale sarà utile anche per i giocatori che non sono partiti e che sono in fase di recupero da problemi fisici. In casa Lazio, questa mattina, si è recato in Clinica Paideia Lucas Leiva: il centrocampista brasiliano ha svolto degli accertamenti. Non scende sul terreno di gioco dallo scorso 1 novembre, nella ripresa del match vinto in rimonta dai biancocelesti per 3-4 contro il Torino. Ecco l’immagine di Leiva in Clinica, pubblicata dal profilo ufficiale Twitter della Lazio.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: