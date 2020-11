Riscrivere la storia in meno di tre anni: la “Zona Cesarini” diventa “Zona Caicedo”

Nei primi anni del 1930 un giocatore, di nome Renato Cesarini, scriveva una pagina di storia del calcio. In quegli anni militava nella Juventus e, la sua particolarità, era di segnare gol importanti nei minuti finali delle partite. Viene proprio da lui la famosa “Zona Cesarini”, più precisamente dopo un suo gol in un Italia-Ungheria del 1931, valida per la Coppa Internazionale, vinta dagli Azzurri per 3-2 con un suo gol al 90°. A distanza di quasi novanta anni, questa pagina di storia è stata riscritta da un giocatore ecuadoriano di nome Felipe Caicedo. L’attaccante biancoceleste ha trasformato la “Zona Cesarini” in “Zona Caicedo” a tutti gli effetti. Mentre Renato Cesarini ha realizzato cinque reti dal 90esimo in poi, Caicedo ne ha siglato uno in più, ma non è l’unica differenza: dei cinque gol realizzati dall’attaccante ex Juventus, solo uno fu decisivo in termini di risultato, ed è stato proprio quello con l’Italia. Il “Panterone” biancoceleste invece dei sei realizzati, ben cinque sono risultati decisivi per il risultato finale. Dalla Sampdoria di quasi tre anni fa, alla Juventus nella scorsa giornata di campionato, passando per Sassuolo e Cagliari. 1069 giorni per entrare ancor di più nella storia della Lazio e del calcio italiano. Con la possibilità di incrementare ancor di più questo record che fa esplodere di gioia i tifosi a fine partita.

SAMPDORIA – LAZIO = 1-2 (03 dicembre 2017): gol di CAICEDO al 91’

La “Zona Caicedo” ha inizio proprio quasi tre anni fa a Genova, nella sfida contro la Sampdoria. La Lazio, dopo dieci minuti dalla ripresa, va sotto grazie al gol di Duvan Zapata, ora attaccante dell’Atalanta. Ma lo spirito dei biancocelesti di mister Inzaghi è sempre stato uno: non mollare mai, fino all’ultimo. All’80’ il “Sergente” Milinkovic porta il risultato di nuovo in parità con un gol in mischia dopo una punizione battuta da Luis Alberto, poi dopo il primo dei quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro Mazzoleni, Caicedo la mette a porta sguarnita e regala i tre punti ai suoi. Con questa vittoria la Lazio si porta a -5 dalla capolista Juventus, con una gara de recuperare.

SASSUOLO – LAZIO = 1-2 (24 novembre 2019): gol di CAICEDO al 91’

Nella stagione 2019/2020, il “Panterone” sigla la maggior parte dei gol del record, ben tre. Il primo arriva quasi un anno dopo Genova, sempre in trasferta, questa volta in Emilia, più precisamente a Sassuolo. Quella domenica pomeriggio la Lazio si portò in vantaggio grazie al gol di Ciro Immobile, ma nel minuto di recupero del primo tempo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Caputo trovò il gol dell’1-1. A spezzare una seconda frazione equilibrata, nel primo dei tre minuti di recupero, è sempre lui, Felipe Caicedo che, grazie ad un’imbucata di Luis Alberto, aggira due difensori neroverdi, ed imbuca alle spalle di Consigli. Altri tre punti conquistati grazie ad un gol dell’attaccante ecuadoriano nel finale. La vittoria a Sassuolo è la quinta consecutiva per la squadra di Simone Inzaghi, arrivata poi fino ad undici gare vinte consecutivamente.

LAZIO – JUVENTUS = 3-1 (07 dicembre 2019): gol di CAICEDO al 95’

La terza rete della “Zona Caicedo”, la seconda della stagione 2019/2020, è la prima che arriva in casa, allo Stadio Olimpico di Roma. La Lazio ospita la Juventus e, dopo sei vittorie consecutive, non ha nessuna intenzione di fermarsi. La sfida inizia in salita con il gol di Cristiano Ronaldo. I biancocelesti però giocano bene e si rendono pericolosi, tanto che nei minuti di recupero del primo tempo, trovano il gol grazie al colpo di testa di Luiz Felipe. Il gol manda le squadre all’intervallo sul risultato di 1-1, ma la rete del brasiliano da una marcia in più alla squadra di Inzaghi per affrontare la ripresa. Al 69’ i bianconeri restano in dieci uomini a causa dell’espulsione di Cuadrado e, sei minuti più tardi, arriva il sorpasso laziale: traversone di Luis Alberto che pesca in area Milinkovic, il serbo stoppa di destro e calcia ad incrociare con il sinistro facendo esplodere lo stadio. La squadra di Sarri negli ultimi minuti ha provato, anche in inferiorità numerica, a trovare il gol del pari, ma nei minuti di recupero, più precisamente al 95’, arriva il graffio del “Panterone” a chiudere il match. 3-1 Lazio, settima vittoria consecutiva e vetta della classifica sempre più vicina, distante solamente cinque punti dall’Inter. Il gol di Caicedo chiude il match contro i bianconeri.

CAGLIARI – LAZIO = 1-2 (16 dicembre 2019): gol di CAICEDO al 98’

Alla Sardegna Arena Felipe Caicedo ha siglato uno dei più pesanti gol da quando è alla Lazio, se non il più pesante. Come la maggior parte delle volte, i biancocelesti hanno dovuto rimontare una situazione di svantaggio, ed anche contro il Cagliari si è verificata l’ennesima rimonta: i padroni di casa vanno in vantaggio dopo neanche dieci minuti grazie al gol di Giovanni Simeone, e più volte sono andati vicino al raddoppio. La caparbietà della squadra di Inzaghi però, ha prevalso ancora una volta: al 92’ i rossoblù vincevano 1-0, i cinque minuti dopo sono stati un incubo per la squadra di Maran; prima Luis Alberto al 93’ trova la rete del pareggio, ed infine, nell’ultima azione utile della partita, al 98’, Caicedo stacca di testa insaccando alle spalle di Rafael, facendo esplodere il settore ospiti e la panchina biancoceleste. Gol a dir poco decisivo per i tre punti della Lazio quello dell’attaccante ecuadoriano, che porta ad otto le vittorie consecutive della sua squadra.

TORINO – LAZIO = 3-4 (01 novembre 2020): gol di CAICEDO al 98’

In questa stagione, caratterizzata dall’assenza dei tifosi, a causa della pandemia da Coronavirus che ha travolto anche il mondo del calcio, Caicedo ha agganciato Cesarini a quota cinque reti nella trasferta di Torino. Una trasferta ricca di gol con un finale rocambolesco: al minuto 87’ i padroni di casa si portano in vantaggio per 3-2 ma, come successe a Cagliari nella passata stagione, nei cinque minuti di recupero si ribalta tutto: prima Ciro Immobile su calcio di rigore, al 95’ trova il gol del pareggio, poi con il recupero allungato a causa del lungo consulto del Var per assegnare il rigore alla Lazio, al 98’ Caicedo, in mischia, realizza il gol del definitivo 3-4. Tre punti importantissimi conquistati grazie all’ennesimo gol di Felipe nei minuti di recupero.

LAZIO – JUVENTUS = 1-1 (08 novembre 2020): gol di CAICEDO al 95’

Ed infine il sorpasso che trasforma la “Zona Cesarini” in “Zona Caicedo”: ancora la Lazio protagonista in casa contro la Juventus. Come lo scorso dicembre, gli ospiti si portano in vantaggio nel primo tempo grazie ad un gol di Cristiano Ronaldo. Sotto di un gol, la Lazio gioca comunque bene, nella ripresa è costante il gioco nella metà campo bianconera. Gara equilibrata, quando al 90esimo l’arbitro Massa concede quattro minuti di recupero. Negli ultimi secondi, da una rimessa laterale, Correa riceve e si inventa una magia per superare due avversari. L’argentino entra in area e serve Caicedo, che stoppa e si gira realizzando il gol dell’1-1. La panchina biancoceleste esplode, tutti corrono per abbracciare l’attaccante ecuadoriano, mister Inzaghi in primis. Altro gol decisivo, questa volta per portare a casa un punto, ma anche per scrivere una nuova pagina di storia.

