Acerbi si allena con la nazionale in vista della gara contro la Polonia – FOTO

Francesco Acerbi presente all’allenamento di oggi con la nazionale per preparare la gara contro la Polonia, in programma domani alle 20:45 al Mapei Stadium. Il giocatore ha raggiunto il ritiro di Coverciano pochi giorni fa, dopo aver ottenuto il via libera dalla Figc che gli aveva impedito di partire in via precauzionale per la questione tamponi. Il difensore ha dunque saltato l’amichevole contro l’Estonia terminata 4-0 per gli azzurri, ma sarà a disposizione per la partita di domani, che lo vedrà quasi sicuramente partire da titolare visto l’imminente forfait di Bonucci per problemi fisici.

Questo il post sul suo profilo ufficiale Instagram che immortala l’allenamento di oggi:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88)

