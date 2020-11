SOCIAL | Ciro Immobile e la voglia di tornare in campo tra Lazio e Nazionale | FOTO

Ciro Immobile non vede l’ora di tornare in campo. Non gioca una partita dallo scorso 1 novembre, nella trasferta vinta all’ultimo minuto dalla Lazio per 4-3 in casa del Torino. Molto probabilmente non andrà neanche in Nazionale prima della sfida di domani contro la Polonia, valida per la quinta giornata di Nations League. Sul proprio profilo ufficiale Instagram ha espresso la propria voglia di tornare a giocare: attraverso due Stories ha pubblicato due sue immagini, la prima con la maglia della Nazionale, accompagnata dalla frase: “Mi manca”, e la seconda con la maglia biancoceleste della Lazio, con scritto: “Non vedo l’ora di tornare”.

