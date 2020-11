SOCIAL | Intervista doppia per Acerbi e Orsolini in un momento ricordi con la maglia dell’Italia – VIDEO

Tempo di ricordi per Francesco Acerbi della Lazio e Riccardo Orsolini del Bologna, ai microfoni azzurri i due giocatori ricordano alcuni momenti che li hanno visti protagonisti con la maglia dell’Italia. Un’intervista doppia che li ha visti ricordare il loro primo gol in Azzurro. Per il difensore biancoceleste Acerbi, il primo gol è arrivato contro la Bosnia il 15 novembre 2019 grazie all’assit di Barella. Poi proseguono le domande e il Leone scherza su come in realtà avrebbe sognato il suo primo gol in Nazionale. Avrebbe voluto segnarlo di mezza rovesciata da metà campo, però l’importante è far gol. Alla domanda su chi tra Orsolini e Acerbi avesse fatto il gol più bello, il difensore biancoceleste ha ovviamente risposto che il più bello era il suo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: