SOCIAL | Le scuse di Luis Alberto in diretta: “Ho sbagliato, ma dico sempre quello che penso. Darò sempre il massimo per la Lazio”

A molti non sono andate giù le dichiarazioni di Luis Alberto in live su Twich. Il tono polemico contro la società che “compra” aerei ma non paga gli stipendi non è piaciuto a tifosi e alla stessa società, soprattutto visto il periodo che la Lazio sta attraversando. Il centrocampista spagnolo però ho voluto fare chiarezza subito, visto il caos che si stava generando. Infatti ha parlato tramite una diretta Instagram dando spiegazione di quanto da lui detto. Ecco le sue parole: “Ho fatto un’errore ieri, ma ho l’abitudine di dire sempre quello che penso. Forse non era il momento di dire quella frase. So che i soldi non sono tutto e so anche che è un momento difficile per tutti, visto che ho 8 fratelli. Voglio chiarire tutto per poter tornare a divertirci e pensare a giocare a calcio. Ieri ho parlato non solo per me, ma anche per tutti gli altri. Io voglio che la Lazio lavori per il bene di tutti. Mi prendo la responsabilità di quanto ho detto, ho fatto una cavolata. Vi voglio dire che fino a quando starò qua, continuerò a dare il massimo come ho sempre fatto. Non potrò certo essere laziale come i tifosi o laziale come Cataldi. Chiedo scusa alla gente per quello che ho detto, non volevo offendere nessuno. Noi come squadra abbiamo capito la società cercando di aiutarla, lasciando anche un mese di tempo. Fino a quando starò qui darò il massimo per il Mister, per Peruzzi e per chi lavora con noi. Starò qui al 100%. Ho rispetto per tutti, ringrazio la Lazio per quello che ha fatto ed ho sempre grande rispetto. Continuiamo ad essere una famiglia, ma dico che dobbiamo migliorare. Ho voluto metterci la faccia e volevo chiarire. Forza Lazio e speriamo di poter festeggiare altri titoli insieme”.

