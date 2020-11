CdS | Acerbi e Bastoni per fermare Lewa

E’ un’Italia in piena emergenza quella che stasera affronterà la Polonia. Come riporta il Corriere dello Sport, gli Azzurri se la vedranno contro Lewandowski, Milik e Piatek e dovrà rimaneggiare il reparto difensivo colpito da numerose defezioni. Evani darà fiducia ad Acerbi e con lui, quasi certamente, anche Bastoni. Il biancoceleste si era già scontrato contro il colosso chiamato Lewa e questa sera dovrà ripetersi, giocando ancora d’anticipo. Prima volta invece per l’interista in questo duello, contro uno dei bomber più prolifici d’Europa.

