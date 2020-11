CdS | Lazio, Ciro lotta da solo: vuole chiarezza. Oggi l’esito dei tamponi privati

Il caos legato ai tamponi non riguarda solo la Lazio, le insicurezze e le incongruenze aumentano. Intanto però in casa biancoceleste si vuole far chiarezza. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, Ciro Immobile dopo la positività riscontrata ieri dopo il tampone dell’Asl, che sembrerebbe sempre riferirsi al gene N, si è sottoposto privatamente ad altri due molecolari, di cui oggi conoscerà l’esito.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: