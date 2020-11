Il Tempo | È sempre caos tamponi: ma la Lazio non è sola

Mentre proseguono le indagini ad Avellino e della Procura Figc, crolla la credibilità dei test. Come sottolinea infatti Il Tempo, il caos tamponi non riguarda solo la Lazio, anzi, nel frattempo si sta decisamente allargando. I dubbi maggiori del capo procura Chinè riguardano gli allenamenti svolto da Immobile, Leiva e Strakosha il 3 novembre, alla vigilia della gara contro lo Zenit; la credibilità dell’intero sistema però potrebbe venire meno dopo la vicenda Gagliardini: l’interista è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale per via di un tampone incerto. Ricordiamo tuttavia che il primo contagio del calciatore risale all’8 ottobre, ma poi lo stesso giocatore di in campo contro Parma e Real Madrid, salvo poi risultare debolmente positivo una settimana e fa e negativo il giorno dopo (entrando contro l’Atalanta). Da questo quindi è lecito arrivare al paragone con Ciro Immobile che ieri mattina, sempre a causa del gene N, è risultato di nuovo leggermente positivo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: