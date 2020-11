Il Tempo | Lazio, Luis Alberto e la toppa peggio del buco: multa per lui e rischio panchina

L’atteggiamento di Luis Alberto non è passato inosservato e senza dubbio non è piaciuto ai tifosi laziali. Lo spagnolo, attraverso Twich, ha espresso “disappunto” verso il nuovo aereo arrivato in casa Lazio, facendo una battuta riferita ai soldi degli stipendi che, a suoi dire, ancora devono arrivare. Il giocatore, dopo questa uscita poco brillante, non ha perso occasione per scusarsi, attraverso una diretta Instagram. Un video che comunque ha lasciato molte perplessità e, se possibile, ancora più rabbia tra i supporters laziali. Il numero 10 ha scandito a chiare note di non sentirsi laziali, per esempio come Danilo (Cataldi), frase poco gradita dal pubblico biancoceleste. Ad ogni modo, il suo comportamento verrà tenuto in considerazione: infatti, come riporta Il Tempo, la multa per il centrocampista è assicurata ed è anche a rischio panchina sia contro il Crotone che nella gara di Champions contro lo Zenit.

