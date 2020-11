Immobile: “Totti o Del Piero? Come carbonara e amatriciana”

La piattaforma di streaming Twitch è sempre di più al centro dell’attenzione dal momento in cui è possibile avere un contatto diretto con chi sta trasmettendo in live, con il rischio, talvolta, di farsi sfuggire qualche parola di troppo, come accaduto a Luis Alberto due giorni fa in merito alla questione aereo. Non è però questo il caso di Ciro Immobile, dove tra le varie domande che gli sono state fatte da chi seguiva la trasmissione in onda ne ha selezionata una molto difficile: “Chi preferisci tra Totti e Del Piero?“.

“È come carbonara o amatriciana, è difficile decidere” è stata la risposta dell’attaccante della Lazio, che ha chiesto poco dopo aiuto ai suoi amici con cui stava giocando a Fifa 21.

