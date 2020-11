Nations League, contro la Slovenia in gol Vedat Muriqi | VIDEO

Nella partita di Nations League tra Slovenia e Kosovo, c’è gloria per un biancoceleste. Si tratta del neo-acquisto Vedat Muriqi, andato in rete al 60°: Bernard Berisha dentro l’area di rigore la mette in mezzo in scivolata, con l’attaccante biancoceleste che dal centro con il piatto sinistro la insacca in rete. Per il kosovaro è il secondo gol da quando è diventato un calciatore biancoceleste, entrambi, purtroppo, con la sua Nazionale. Il primo nello scorso match, ma su calcio di rigore.

