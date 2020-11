Nations League, l’Italia batte la Polonia e consolida il primato nel girone

Una partita dominata dall’Italia in Nations League gli permette di consolidare il primato nel Girone. Gli Azzurri “orfani” di Ciro Immobile e di Roberto Mancini, entrambi out per il COVID, hanno superato la Polonia di Lewandowski con un netto 2-0, grazie alle reti di Jorginho su rigore (trattenuta vistosa su Belotti in area sanzionata dall’arbitro) e poi sul termine del secondo tempo il raddoppio di Domenico Berardi. In questo modo, l’Italia sia aggiudica la testa del Girone A con 9 punti in classifica. Seconda l’Olanda con 8 punti, terza la Polonia a 7. Retrocessa matematicamente la Bosnia Erzegovina.

Nel prossimo turno, l’ultimo, l’Italia affronterà proprio la Bosnia per rimanere primi ed andare alla fase finale della Nations League.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: