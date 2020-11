Nazionali, oggi Acerbi e Muriqi scendono in campo

In settimana ci sono state amichevoli e spareggi per Euro 2020, ma oggi riparte la Nations League. Per quanto riguarda il mondo Lazio, due saranno le gare che ci interessano particolarmente. Per quanto riguarda il Gruppo C, Vedat Muriqi e il suo Kosovo saranno impegnati in trasferta contro la Slovenia alle 20:45. Dopo la sconfitta in amichevole contro l’Albania, il Kosovo è in cerca di punti, data la sua terza posizione nel girone: due pareggi e due sconfitte in questo difficile inizio. Discorso diverso invece per l’Italia di Roberto Mancini: alle 20:45, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, cercherà con una vittoria di prendersi il primo posto nel Gruppo A contro la Polonia, attualmente a 7 punti, uno solo in più degli azzurri. Un occhio di riguardo per Francesco Acerbi, che guiderà la difesa contro Robert Lewandowski, il principale avversario di Ciro Immobile nella corsa alla Scarpa d’oro della scorsa stagione.

