TMW | Lazio, prima settimana in gruppo per Lulic: Inzaghi lo abbraccia quasi un anno dopo

Uno è già rientrato contro la Juventus, l’altro è prossimo a tornare a indossare la fascia di capitano. Inzaghi domenica scorsa ha gioito per aver potuto schierare – un mese dopo l’infortunio – Radu mentre ora freme per avere di nuovo a disposizione Lulic. Che invece è assente dal 5 febbraio scorso, prima di iniziare il lungo calvario per i problemi alla caviglia destra. “Lulic è concentrato. Lo sto vedendo bene: quando è pronto si riprenderà il suo posto come è giusto che sia. Sia lui che Radu sono due pilasti della squadra”, aveva detto l’allenatore biancoceleste sabato scorso in conferenza. In due fanno 734 presenze con la Lazio e sono due dei simboli più importanti dell’era Lotito.

A parte qualche infortunio di troppo, Radu c’è sempre stato in questo periodo. Quello che manca tanto e da troppo tempo è Lulic, la cui ultima partita risale addirittura a 284 giorni fa (Lazio-Hellas Verona, 0-0 all’Olimpico). Un’infinità di tempo. Poi l’operazione in artroscopia alla caviglia in Paideia, a cui ne ha seguito un’altra in Svizzera per rimuovere del tutto l’infezione che gli provocava ancora dolore e problemi. Quindi la lungodegenza per una difficile riabilitazione, tanto che a un certo punto – durante l’estate – si temeva che il laterale bosniaco rischiasse addirittura di terminare anzitempo la propria carriera. Così non è stato e ora è pronto a tornare a sinistra. Da questa settimana si è aggregato in toto al gruppo e mercoledì per la prima volta ha partecipato anche alla partitella (giovedì invece ha segnato il primo gol). I più ottimisti dicono che possa essere pronto entro Natale, mentre chi segue la linea della prudenza indica gennaio come mese del suo rientro effettivo. Poi si aprirà la questione di chi uscirà dalla lista della Serie A, visto che Lulic al momento non è inserito. A rischiare il taglio, dopo Vavro per Radu, potrebbe essere Djavan Anderson. TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: