Argentina | Scaloni comunica la formazione anti Perù, assente Correa

Il tecnico della nazionale argentina, nonché ex giocatore della Lazio Lionel Scaloni, ha comunicato quest’oggi in conferenza stampa la formazione titolare che schiererà per affrontare il Perù. Tra gli undici giocatori che scenderanno in campo domani all’ 1.30 italiane, non compare il nome di Joaquín Correa, già lasciato in panchina per tutta la gara contro il Paraguay. Possibile un impiego dell’attaccante biancoceleste a partita in corso, in modo da far rifiatare gli uomini utilizzati venerdì e di dare minutaggio in nazionale al “Tucu”.

