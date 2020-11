Calciomercato.com, Yazici ancora sulla lista di Tare

Come riportato da calciomercato.com, le prestazioni di Yusuf Yazici non stanno passando inosservate. L’ex obiettivo di mercato di Igli Tare, continua a mettersi in mostra, questa volta con la tripletta realizzata in Europa League contro il Milan di Stefano Pioli, nello 0-3 che ha significato la prima sconfitta stagionale dei rossoneri. Il centrocampista del Lille doveva essere il sostituto di Milinkovic-Savic quando era in procinto di andare via: tuttavia il turco rimane tuttora sul taccuino del ds biancoceleste.

