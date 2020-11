Coronavirus, il ct Mancini ancora positivo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport il tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini è ancora risultato positivo al tampone per il covid-19. Di conseguenza, così come è accaduto per le ultime due partite della nazionale, sarà Evani a sedere in panchina al suo posto contro la Bosnia.

