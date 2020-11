Cragnotti: “L’aereo un valore aggiunto se a servizio di una grande squadra. L’anno scorso la Lazio poteva vincere lo scudetto”

L’ex Presidente della Lazio Sergio Cragnotti è intervenuto quest’oggi in collegamento con Radiosei durante la trasmissione “QDL”, nella quale ha trattato argomenti riguardanti la passata stagione e quella in corso della Lazio. L’ex patron biancoceleste ha commentando poi la recente strategia di marketing del Presidente Claudio Lotito con l’acquisto del nuovo aereo di squadra, e ha inoltre aggiunto alcuni aneddoti che fanno riferimento al suo rapporto con Eriksson e sulla sua Lazio di quegli anni.

Queste le sue parole: “Quest’anno lo Scudetto lo vince la Roma (ride, ndr). Le protagoniste sono sempre le stesse, le restanti sono comprimarie. Certo che la scorsa stagione le cose potevano andare davvero bene per la Lazio, poteva vincere lo scudetto. Poi dopo il lockdown credo si sata persa un po’ la concentrazione. Con Eriksson fu un colpo di fulmine, decidemmo subito nel corso di un incontro a Milano. Tutte le cose che abbiamo fatto sono state fatte d’istinto. Oggi sento che tutti dicono che la nostra Lazio fu la più forte di quel momento nel calcio, è un bel riconoscimento. Ognuno porta il proprio simbolo, ora c’è Lotito che ha fatto un’ottima operazione di marketing con l’aereo. Poi è chiaro che serve fare una squadra forte, in modo che l’aereo possa diventare un valore aggiunto. Come nel nostro caso, in cui la quotazione del club in borsa diventò un valore aggiunto alle vittorie. Pronostico campionato? Credo che lo scudetto lo vinca la Juventus”.

