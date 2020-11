FORMELLO | Riprendono gli allenamenti, prima seduta settimanale in vista del Crotone

Dopo la domenica di riposo concessa alla squadra, questa mattina mister Inzaghi ha ripreso il lavoro sul campo di Formello, per iniziare a preparare la ripresa del campionato, che vedrà la Lazio affrontare il Crotone in trasferta, sabato 21 novembre alle ore 15:00. Prima della seduta, oltre al solito giro di tamponi, Lucas Leiva e il ds Igli Tare hanno avuto un lungo colloquio, poi il mister biancoceleste ha fatto un discorso alla squadra. La seduta ha preso il via con una lavoro di riscaldamento, basato sulla mobilità articolare, con slalom, skip e possesso palla a quattro squadre, formate da quattro giocatori. Poi il gruppo si è concentrato su un lavoro con più intensità sempre sul possesso palla, questa volta con l’aiuto delle sponde. Prima della partitella finale, a campo ridotto, gli uomini di Inzaghi hanno lavorato a lungo sulla fase atletica, con allunghi sui cinquanta metri. Assenti alla seduta Strakosha, Luiz Felipe, Immobile, Escalante, oltre ai giocatori convocati con le rispettive Nazionali. Si sono aggregati dalla Primavera Mattia Peruzzi, G. Pereira e Raul Moro. Alla partitella finale non hanno preso parte né Hoedt e né Vavro, mentre Lucas Leiva ed il Capitano Senad Lulic hanno svolto la sfida con il resto del gruppo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: