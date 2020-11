Giuseppe Ursino, ds del Crotone: “La Lazio prima del lockdown la vedevo sempre, giocava benissimo. Muriqi? E’ molto bravo, bisogna aspettarlo”

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto il ds del Crotone Giuseppe Ursino in vista del prossimo match di Serie A che vedrà la squadra calabrese affrontare la Lazio. Queste le sue parole:

“Il calcio è molto differente senza pubblico. Lo dicevo lo scorso anno quando eravamo secondi in Serie B e lo dico ora che siamo ultimi. Poi con il fatto dei tamponi e della quarantena ci sono molte difficoltà. Secondo me gli ultimi 6\7 in classifica saranno totalmente distaccate dalle altre squadre, questa situazione amplifica il divario tecnico. Il pubblico può aiutare molto in certe situazioni.

Organizzazione? Grandissime difficoltà, poiché i due campionati, scorso anno e questo, praticamente sono stati quasi attaccati, dunque dovevamo sbrigarci ad organizzare il tutto. Il poco tempo ha inciso anche in questo. Ma il nostro atteggiamento sarà sempre quello di giocare e combattercela. Abbiamo un grande allenatore e secondo me meritavamo molto di più. Di sicuro ogni partita ce la giochiamo al massimo. Sono sicuro che per come giochiamo noi e per l’allenatore che alla fine ce la giocheremo.

Covid? Noi abbiamo avuto pochissimi giocatori contagiati e provenienti dalle nazionali (u.21). Secondo me è una situazione sbagliata in generale per quanto riguarda le interpretazione dei protocolli. Deve essere seguito alla lettera. Non abbiamo mai avuto casi dubbi, ma nel caso in cui qualcuno risultasse positivo, questo va in isolamento con tutta la squadra che si mette in bolla senza stare a fare interpretazioni.

La Lazio prima del lockdown? La vedevo spesso, era un piacere guardarla. Poi nel post-lockdown sono mancati quegli elementi che si rivelano sempre fondamentali, come ad esempio il pubblico. Poi la rosa non lunghissima non ha aiutato. Però la Lazio ha un allenatore molto bravo e stimato e non avrà problmi sotto quell’aspetto. Scudetto? Viene spesso associato a diverse squadre. Anche al Sassuolo ultimamente. In generale credo che anche la Lazio possa avere delle possibilità. Muriqi? Va aspettato, perché lo conoscevo anche prima della Lazio ed è molto bravo. Poi Tare difficilmente sbaglia. Caicedo? E’ un giocatore particolare. Credo che giochi dall’inizio.

