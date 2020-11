Il ministro Spadafora in diretta Facebook: ”Esonero contributivo per i lavoratori in ambito sportivo”

Il ministro per le Politiche giovanili Vincenzo Spadafora ha parlato dell’esonero contributivo per tutti coloro che lavorano nel mondo dello sport durante una diretta sulla propria pagina Facebook. Al termine del Cdm sulla prossima legge di bilancio per non gravare sui bilanci di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, afferma: ”Per il 2021 e il 2022 è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara cumulabile con altri esoneri o riduzioni già previsti”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: