Lazio-Crotone, Messias: “La Lazio è una squadra forte che sa giocare a calcio. Cercheremo di sfruttare il fattore campo”

Sul sito ufficiale del Crotone sono state pubblicate delle dichiarazioni del loro giocatore Junior Messias riguardo al prossimo match di Serie A che vedrà la squadra calabrese contrapporsi alla Lazio. Queste le sue parole: “Arriviamo da un buon punto a Torino, abbiamo messo ulteriore benzina nelle gambe grazie alla sosta e adesso ci prepareremo al meglio per la Lazio. È una squadra forte, che sa giocare a calcio. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro e metterci qualcosa in più per continuare in crescendo il nostro campionato. Cercheremo di sfruttare il fattore campo.”

