Lazio, Fabio Poli: “In campionato tutti confronti alla portata, spero sia pronta fisicamente”

A Lazio Style Radio è intervenuto Fabio Poli, eroe dei “-9” ed autore dello storico gol contro il Campobasso al San Paolo negli spareggi del 1987. L’ex giocatore biancoceleste si è focalizzato sull’attuale momento della Lazio e sull’arma Caicedo: “La Lazio affronterà un bel tour de force, spero si faccia trovare pronta fisicamente. Quando nn si è abituati a giocare a certi ritmi possono riscontrarsi dei problemi. In campionato credo che siano tutti confronti alla portata. Caicedo? E’ un’arma in più, sono molto contento per lui, sta facendo cose importanti. Gli anni passati ha fatto alcuni errori ma quest’anno si sta riprendendo. Ha una forza personale incredibile e sarà poi anche motivato dall’arrivo di Muriqi. Fa sempre il suo e nel calcio di oggi, in cui tutti alzano la voce, lui lo vorrei sempre.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: