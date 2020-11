SERIE A | Il presidente Paolo Dal Pino sulla situazione del campionato: ”Il calcio è parte della cultura del nostro Paese”

Come riportato su gianlucadimarzio.com, il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino è intervenuto a ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento dando garanzie sul regolare svolgimento della stagione sportiva, parlando sia dell’attuale protocollo, sia del fattore economico che sta colpendo il mondo del calcio. Ecco le sue parole: ”Abbiamo il protocollo più severo d’Europa, concordato e approvato dal Ministero della Sanità. L’abbiamo sempre rispettato e laddove ci sono stati dei dubbi c’è la Procura che indaga. Da maggio abbiamo ricominciato in modo esemplare e inoltre abbiamo chiesto alla Federazione medico sportiva di proporci un protocollo se possibile ancor più severo. Più di così non possiamo fare. Abbiamo perso circa 600 milioni dovuti alle misure restrittive. Abbiamo chiesto come per gli altri settori delle misure di ristoro, la nostra richiesta è stata solo di differire i termini di pagamenti, non abbiamo chiesto soldi allo stato. Ho chiesto anche la reintroduzione del betting, che ha sottratto alla Serie A risorse importanti come avviene all’estero. Ci sono 32 milioni di italiani che seguono il nostro sport. Mi aspetto una attenzione in un momento come questo, il calcio è parte della cultura del nostro Paese. Si parla solo di Ronaldo o Lukaku, ma nel calcio ci sono oltre 300mila persone che lavorano come i magazzinieri o i massaggiatori, ma che in un momento difficile sono in grande difficoltà”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: