SOCIAL | Correa prima di Perù-Argentina: “Ultimo allenamento, con tanto entusiasmo” -FOTO

L’Argentina dell’ex biancoceleste Lionel Scaloni è pronta a tornare in campo per le qualificazioni mondiali. Nella notte tra Lunedì 16 e Martedì 17 Novembre (01:30 ora italiana) andrà in scena infatti Perù–Argentina, con l’Albiceleste che è chiamata al riscatto dopo l’uno a uno interno contro il Paraguay, gara in cui Joaquìn Correa non ha trovato minuti. Il fantasista biancoceleste ha mostrato su Instagram la propria concentrazione in vista della gara contro il Perù: “Forza Nazionale. Ultimo allenamento, con molto entusiasmo.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joaquin Correa (@tucucorrea)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: