SOCIAL | Si ritira Mascherano, il pensiero di Leiva ex compagno al Liverpool | FOTO

Dopo la notizia del ritiro dal calcio giocato di Javier Mascherano, ex difensore/centrocampista di Liverpool, Barcellona e non solo, Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ed ex compagno di squadra ai tempi del Liverpool, ha voluto mandare un messaggio al giocatore argentino: attraverso un Tweet, sul suo profilo ufficiale Twitter, il centrocampista brasiliano ha pubblicato una foto di loro due insieme, con la maglia dei Reds, accompagnata dal messaggio che recita: “Buon ritiro Javier Mascherano!! Uno dei migliori nella tua posizione… Ho imparato tanto da te”.

Happy Retirement @Mascherano !! One of the best in your position … I learned so much with you . pic.twitter.com/glG9KkX4ps

— Lucas Leiva (@LucasLeiva87) November 16, 2020