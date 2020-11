Zenit | Dopo la sosta pronto a tornare Azmoun, il vecchio pupillo di Tare scalpita per la Champions

Lo Zenit San Pietroburgo è pronto a riabbracciare il suo attaccante Sardar Azmoun, vecchio pupillo al centro delle idee di calciomercato di Igli Tare nella sessione estiva 2017/2018. Il giocatore iraniano non è partito con la sua nazionale, in modo da recuperare al meglio in vista delle partite che la squadra russa dovrà affrontare dopo la sosta. Molto probabilmente il mister Semak lo terrà a riposo nella gara di sabato contro l’Akhmat (in programma alle 14.30 italiane), così da essere a completa disposizione per la gara di Champions contro la Lazio, martedì 24 novembre alle 21.00. Lo Zenit verrà all’Olimpico volenteroso di rimettersi in careggiata per la corsa alla qualificazione del girone F e lo farà con qualche elemento nuovo in più rispetto alla gara di andata, terminata 1-1. Uno di questi sarà proprio “il Messi iraniano”, che scalpita dopo l’infortunio che lo ha costretto a rimanere ai box per diverse settimane.

