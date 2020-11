Atalanta, Ruslan Malinovskyi positivo al Covid-19: il comunicato dell’Ucraina

Sale ancora il numero di positivi al Coronavirus in Serie A. Dopo la positività da poco comunicata dall’Inter di Alexandar Kolarov, un altro giocatore del campionato italiano, questa volta dell’Atalanta, è risultato positivo: si tratta del centrocampista Ruslan Malinovskyi. A comunicarlo è stata proprio la Nazionale Ucraina dove il classe ’93 era convocato. Ma il giocatore nerazzurro non è l’unico positivo in casa Ucraina: insieme a lui sono risultati positivi anche altri due giocatori ed un membro dello staff. Ecco la nota ufficiale pubblicata sul sito della Nazionale Ucraina: “Secondo i risultati del test PCR ottenuto questa mattina, quattro test sono risultati positivi: i giocatori Ruslan Malinovsky, Sergei Kryvtsov, Junior Moraes ed il preparatore fisico Ivan Bashtovy. Makarenko, Sobol e Riznyk sono ancora infetti, le persone menzionate sono in isolamento nella loro stanza d’albergo”.

