CdS | Lazio, Ciro ci riprova: sesto tampone e oggi termina i dieci giorni di isolamento

Continua a lavorare fuori dal campo Ciro Immobile per tornare al più presto in gruppo. Come infatti riporta il Corriere dello Sport, il bomber laziale si è sottoposto all’ennesimo tampone: da venerdì 6 novembre ha saltato tre gare. Oggi l’attaccante termina i dieci giorni di isolamento ed è previsto per lui il test conclusivo, con la speranza che sancisca la fine del calvario. Ieri anche il resto della squadra ha svolto i tamponi: ne verranno effettuati altri tre da qui fino a domenica.

