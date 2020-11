CdS | Lazio, le 10 perle oltre il recupero: così soltanto i biancocelesti

La Lazio non molla mai e fino all’ultimo istante di gara, può accadere di tutto. Questo ormai lo sappiamo bene ed infatti, come sottolinea il Corriere dello Sport, da due stagioni nessuno come i biancocelesti in extremis ha saputo trovare gol e punti molto preziosi. Solo in due occasioni lle marcature dopo il novantesimo non sono state decisive. Questa la classifica relativa ai gol oltre il 90’, nelle ultime due stagioni: Lazio 10, Bologna 9, Parma 8, Atalanta, Milan, Napoli e Sampdoria 5, Fiorentina, Inter e Juventus 4, Genoa e Lecce 3, Brescia, Cagliari e Roma 2, Spal, Spezia e Torino 1. Nel campionato attuale, la banda Inzaghi è sempre al primo posto: Lazio 3, Bologna e Sassuolo2, Genoa, Inter, Milan, Parma, Sampdoria e Spezia 1.

