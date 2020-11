CdS | Lazio, un recupero e uno stop: Leiva ok, Luiz Felipe rischia Crotone

Da Formello arrivano notizie buone ed altre meno. Come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi ha potuto riabbracciare Leiva: il brasiliano ha effettuato le visite di idoneità in Paideia, terminato l’isolamento ed ora è a disposizione per Crotone. Ancora out invece Strakosha e tra gli assenti anche Luiz Felipe ed Escalante, oltre ai Nazionali e ad Immobile: il difensore brasiliano non si è mai allenato dopo Lazio-Juve, va accertato il motivo della sua assenza.

