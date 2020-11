Coronavirus, nuovo caso positivo in casa Inter: il comunicato del club

A pochi giorni dalla ripresa della Serie A, dopo la positività in casa Milan di mister Pioli e del suo Vice Murelli, ecco che arriva un nuovo caso positivo al Coronavirus in casa Inter: si tratta del difensore ex Lazio e Roma, Alexandar Kolarov. A comunicare la sua positività è stato proprio il club nerazzurro attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. Di seguito il comunicato: “FC Internazionale Milano comunica che Aleksandar Kolarov è risultato positivo al tampone effettuato ieri al rientro dalla convocazione con la propria nazionale. Il giocatore, completamente asintomatico, seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.

