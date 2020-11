Corsi, ag. Pandev: “Dopo la doppietta al Real Madrid capii che nulla sarebbe stato come prima”

Passano gli anni, ma Goran Pandev continua a stupire tra Genoa e Macedonia. Del centrovanti rossoblù, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato il suo agente Leonardo Corsi il quale ha ricordato anche dei momenti di Goran in biancoceleste: “Ricordo quando mise a segno la doppietta al Real Madrid alla prima partecipazione in Champions League all’Olimpico. In quel momento capii che niente sarebbe stato più come prima. Aveva compiuto il definitivo salto di qualità, se non erro segnò cinque gol nonostante poi la Lazio venne eliminata ai gironi”.

