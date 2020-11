FORMELLO | La Lazio si prepara alla sfida con il Crotone: ancora assenti Strakosha, Luiz Felipe e Immobile

Tra oggi e domani ci saranno ancora le partite delle Nazionali che terranno molti giocatori fuori dalla lista di coloro che si sono allenati sui campi del Centro Sportivo di Formello. Tanti gli assenti, con Strakosha ed Immobile ancora out per presunta positività al coronavirus, in attesa, in ogni caso, dei nuovi tamponi. Sabato alle ore 15:00 c’è il Crotone da affrontare, per un nuovo tour de force tra Serie A e girone di ritorno di Champions League. A Formello, poi assente ancora Luiz Felipe Ramos ed Escalante, nonché 7 Nazionali tra cui Milinkovic e Vedat Muriqi, andato in rete in entrambe le partite giocate dal Kosovo (uno su rigore, l’altro su azione). Aggregati alla Prima Squadra anche alcuni giovani della Primavera, con Furlanetto, G. Pereira, Franco, Bertini, Cerbara e l’ormai “esperto” Raul Moro, che tanto bene sta facendo con la maglia biancoceleste nel campionato giovanile.

L’allenamento odierno organizzato da Mister Simone Inzaghi è iniziato con del riscaldamento tecnico basato su circuiti, con annessa trasmissione della palla. La squadra, successivamente, è stata divisa in due gruppi, per poi apprestarsi alle consuete esercitazioni tattiche della settimana. L’unico attaccante titolare è stato Felipe Caicedo, con la difesa “orfana” di Francesco Acerbi composta dal terzetto Patric, Hoedt e Radu, ormai rientrato appieno in squadra. Fares e Lazzari hanno agito sulle fasce, con Parolo, Leiva e Luis Alberto a fare da filtro a centrocampo. Pereira e il menzionato Caicedo a concludere la formazione “titolare”, in attacco. Da segnalare, nell’altra squadra, la presenza di Capitan Senad Lulic.

