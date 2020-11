Il Tempo | Lazio, il pagamento di Muriqi dilazionato in 4 rate

A segno con il Kosovo, in attesa di siglare reti con la Lazio. Vedat Muriqi con la sua Nazionale ha firmato due marcature in due gare. Nel frattempo, come riporta Il Tempo, dalla Turchia arrivano nuove indiscrezioni proprio relative al suo trasferimento a Roma: a quanto pare il pagamento dei 17,5 milioni (esclusi bonus) sarà dilazionato in quattro rate. La prima, da 4 milioni 375 mila euro è stata pagata al club turco il giorno stesso in cui l’attaccante ha firmato. Stessa cifra che dovrà essere firmata entro la fine del 2020. Il club capitolino vorrebbe prorogare la seconda tranche a gennaio, ma al momento dell’incontro le parti avevano stabilito che in caso di ritardo nei pagamenti, il Fenerbahce avrebbe diritto a ricevere fino al 18% sulla somma dovuta.

