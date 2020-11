Lazio, Avv. Gentile: “Abbiamo denunciato la Gazzetta dello Sport”

L’Avvocato della Lazio, Gianmichele Gentile, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Tamponi ‘ballerini’ nella Lazio? Ci sono attualmente due processi aperti, uno sportivo ed uno in Campania, nel quale si parla solo della parte burocratica della FIGC riguardante chi debba segnalare un eventuale positivo. Abbiamo denunciato la Gazzetta dello Sport, perché sappiamo il motivo per cui lo stanno facendo, anche per la gara con il Torino. Abbiamo una vertenza in corso che nasce dopo questa campagna contro la Lazio. Sulla vicenda scientifica dei tamponi, abbiamo una consapevolezza diffusa, anche per come venga eseguito, come ad esempio l’altezza del prelievo del naso, che incide. Sarebbe una follia se un Presidente mandasse un calciatore positivo a giocare, così poi da far diventare positivi anche gli altri. Quindi nessun giocatore della Lazio, a qualsiasi sistema si faccia europeo, sia quello italiano o quello europeo, è sceso in campo con il minimo dubbio.

Immobile? Aveva fatto un tampone il venerdì prima di scendere in campo con il Torino ed aveva accertato la sua negatività, come accertato dalle indagini. Il problema è che la UEFA dà importanza al GEne N, perché è sintomo di coronavirus, ma quando compare va fatto il tampone molecolare e se questo è negativo, allora il Gene N è sintomo di altro. Rischio di retrocessione o penalizzazione? La Gazzetta semina terrorismo. L’unica contestazione fatta alla Lazio è stata quella di non aver segnalato alla ASL, ma parte da una errata revisione della nomenclatura giuridica, perché è il laboratorio a dover fare la comunicazione: lo ha fatto quello di Avellino, che ha regolarmente comunicato alla ASL di Roma. La contestazione fatta dalla Procura Federale è di un ritardo di due giorni.

