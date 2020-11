Nations League, i risultati delle gare di stasera: la Spagna travolge la Germania, bene Francia e Montenegro

La Spagna si aggiudica il passaggio per la final four di Nations League e lo fa compiendo una storica vittoria contro la Germania. Il risultato finale è di 6-0 per la selezione iberica, che travolge completamente la nazionale tedesca in una serata da ricordare. Assoluto protagonista della gara Ferran Torres autore di una tripletta, che con i goal di questa sera diventa il primo giocatore nella storia della Spagna a siglare tre reti contro i tedeschi.

Sconfitta la Svezia con il risultato di 4-2 dalla Francia, facile invece la vittoria per il Montenegro di Adam Marusic che ha rifilato quattro reti al Cipro, subendone zero.

Questi i risultati delle partite giocate oggi:

LEGA A

Croazia – Portogallo 2-3

Marcatori: 29′ e 65′ Kovacic, 52′ e 90+1′ Diaz, 60′ Joao Felix

Francia – Svezia 4-2

Marcatori: 4′ Claesson, 16′ e 59′ Giroud, 36′ Pavard, 88′ Quaison, 90+5′ Coman

Spagna – Germania 6-0

Marcatori: 17′ Morata, 33′, 55′ e 71′ Ferran Torres, 38′ Rodri, 89′ Oyarzabal

LEGA C

Lussemburgo – Azerbaigian 0-0

Montenegro – Cipro 4-0

Marcatori: 14′ Jovetic, 25′ e 28′ Boljevic, 60′ Mugosa

LEGA D

Andorra-Lettonia 0-5

Marcatori: 7′ Cernomordijs, 57′ e 60′ Ikaunieks, 70′ Gutkovskis (rig.), 90′ Raimonds (rig.)

Gibilterra – Liechtenstein 1-1

Marcatori: 17′ Frommelt (aut.), 44′ Frick N.

Malta – Fær Øer 1-1

Marcatori: 54′ Guillaumier, 70′ Jonsson

