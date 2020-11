Nazionali, gli impegni di oggi dei biancocelesti: in campo Akpa Akpro e Marusic

Prima di tornare nella Capitale per la ripresa del campionato con la Lazio, alcuni giocatori convocati con le rispettive Nazionali, hanno ancora da disputare l’ultimo impegno di questa sosta di novembre. Tra questi ci sono Jean Daniel Akpa Akpro ed Adam Marusic che scenderanno in campo quest’oggi: il primo, con la sua Costa d’Avorio, affronterà il Madagascar, alle ore 14:00, per una sfida valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, mentre il secondo, con il suo Montenegro, sfiderà, alle 20:45, la Nazionale del Cipro per l’ultima sfida della Lega C – Gruppo 1 di Nations League.

