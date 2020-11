Nazionali, Marusic titolare nella gara tra Montenegro e Cipro

Nel match tra Montenegro e Cipro in programma questa sera alle 20:45, il laterale destro biancoceleste Adam Marusic è pronto a partire dal primo minuto. Come riportato infatti dalle formazioni ufficiali da poco comunicate, il terzino destro della Lazio scenderà in campo da titolare, andando però ad occupare la fascia sinistra, ruolo svolto più volte con Inzaghi in casi di necessità.

Queste le formazioni ufficiali della gara:

MONTENEGRO (4-4-2): Mijatovic: M. Vukcevic, Vujacic, Simic, Marusic; Bpljevic, Bakic, Scekic, Haksabanovic; Mugosa, Jovetic. All. Faruk Hadzibegic.

CIPRO (4-3-3): Demetriou; Char. Kyriakou, Lafis, Shelis, T. Ioannou; Kousoulos, Artymatas, Kastanos; Pittas, Kakoulli, N. Ioannou. All. Johan Walem.

ARBITRO: Eitan Shmuelevitz (Israele)

