Nazionali, solo pochi minuti per Akpa Akpro nel pareggio della Costa d’Avorio

Continuano gli impegni delle nazionali per i sette calciatori biancocelesti che oramai da più di una settimana hanno lasciato la Capitale. Il primo a scendere in campo quest’oggi è stato Akpa Akpro che con la sua Costa d’Avorio è riuscito a collezionare pochi minuti nel pareggio per 1-1 con il Madagascar che ha permesso agli Elefanti di mantenere la testa del gruppo K delle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Scampoli di partita per il centrocampista d’Inzaghi che è subentrato al ’83 sostituendo il milanista Kessie.

