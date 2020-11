Sibilia (Vice Presidente FIGC): “Orgoglioso delle Nazionali, si sta già parlando della conferma di Mancini”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Cosimo Sibilia, Vice Presidente Figc e Presidente LND: “Tanto orgoglio per le Nazionali: è stata ricostruito tutto il percorso dalla serata di Milano che ci estromise dai Mondiali. Abbiamo un allenatore che ha ricostruito tutto, non solo Mancini che ha fatto una grande ricostruzione. Qualificazione agli Europei, percorso in Nations League, quello che stiamo facendo con le nazionali giovanili, a partire dall’Under 21. La vittoria più bella è quella che arriverà. Elezioni Figc? Se i delegati della LND mi chiederanno di candidarmi, lo farò. Al momento non ci sono candidati: fin quando non ci sarà una convocazione del giorni di elezione e non vedo il motivo di fughe in avanti. Conferma di Mancini? Se ci sarà un nuovo presidente, potrebbe essere uno dei primi atti, ma se ne sta parlando anche oggi. Mancini ha ridato entusiasmo a tutti noi: ha rischiato con i giovani. Leggiamo che ci sono 15 società di A su 20 che non possono pagare gli stipendi, una in Lega Pro che neppure si è iscritta. Super Lega? Dobbiamo ragionare in ottica di sistema, per quanto ci riguarda ragioniamo in ottica del paese Italia, una riflessione che non possiamo fare oggi”. Lo riporta radiopuntonuovo.it

