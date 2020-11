Spadafora: “Serve uscire da personalismi. Il problema del settore sport è oggi, non domani”

Il mondo dello sport non molla e prova a tenere duro con l’emergenza coronavirus ancora in atto. Sul punto, nel corso del Social Football Summit 2020, è intervenuto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: “I progetti che presentati per il Recovery Fund si basano sull’innovazione e sullo sport. Le sfide della pandemia ci obbligano ad investire guardando al domani con fiducia e coraggio, mettendo a sistema tutti gli attori principali in grado di supportare la crescita. Ci proiettiamo al post pandemia ma è necessario arrivare vivi a quel momento, aiutando il mondo dello sport in questa situazione così complicata”. Nel proseguo del suo intervento, Spadafora, ha poi voluto chiamare a raccolta il mondo dello sport: “Il mondo dello sport deve essere gestito senza personalismi, guardando anche a modelli internazionali. Va rivisto anche il sistema di governance, sempre con quell’autonomia che lo sport reclama sempre. Chi ha una responsabilità è spesso tirato da una parte e dall’altra, ciascuno pensa di poter fare meglio. Avremo anche fatto degli errori, ma abbiamo dovuto affrontare una situazione nuova, nessuno sapeva come gestirla. Penso che in questo momento storico nessuno vorrebbe essere al mio posto con le varie difficoltà di mettere insieme esigenze diverse. Serve uscire da personalismi, il calcio deve imparare a ragionare al suo interno ad un progetto complessivo. Il problema del comparto sport è oggi, non domani. Qui sta la sfida più complicata, ascoltare tutti e poi assumere decisioni sperando che gli effetti siano utili a tutto il mondo dello sport”. Lo riporta Sportface.it

