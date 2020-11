Ultras Lazio, continua l’iniziativa di beneficenza per i senzatetto, ma cambia l’orario per il ritrovo – FOTO

Attraverso un comunicato pubblicato nelle stories della pagina Instagram Vdn_official, gli Ultras Lazio hanno annunciato l’anticipazione dell’orario di ritrovo presso il rifugio di Santa Francesca Romana, nei pressi del Teatro Marcello. Molte sono state le richieste di modifica dell’ora di appuntamento, viste le restrizioni che obbligano negozi, bar e ristoranti alla chiusura alle 18.00. Per questo motivo, l’iniziativa di beneficenza per la raccolta di indumenti nuovi per i senzatetto, inizierà alle ore 18.30 per poi terminare alle 20.00. Continua quindi a svolgersi regolarmente e con molto successo la loro operosità nei confronti dei meno fortunati.

Questo il comunicato su Instagram:

