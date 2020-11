PAIDEIA | Annullate le visite di idoneità di Ciro Immobile

AGGIORNAMENTO 18 Novembre ore 9:20 – Erano previste per questa mattina le visite mediche di idoneità di Ciro Immobile presso la Paideia, ma sono state annullate. Il bomber, fuori dal rettangolo verde ormai da diverso tempo per la bagarre legata al gene N, era atteso questa mattina in clinica, per svolgere le consuete visite di rito prima di tornare in gruppo, ma al momento non si terranno.

Come apprende l’ANSA, Ciro Immobile si sottoporrà domani alle visite di controllo nella clinica Paideia. Termina quindi la quarantena per l’attaccante napoletano che, in attesa di tornare ad allenarsi con la squadra, si trovava in isolamento per la positività al COVID-19. L’ultimo tampone sarà decisivo per il suo reintegro, con il via libera definitivo che verrà dato dopo il completamento dei controlli clinici.

