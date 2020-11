Bosnia-Italia, probabili formazioni e dove vederla in tv

Battere la Bosnia per vincere il girone: questo l’obiettivo dell’Italia, per accedere alle prossime Final Four di Nations League. La gara di questa sera inizierà alle 20.45 ed è in programma al Grbavica Stadion di Sarajevo. La sfida sarà trasmessa in chiaro su Rai1 e in streaming sul portale raiplay.it.

Queste le probabili formazioni:

Bosnia (4-3-3) – Adilovic; Cipetic, Hadzikadunic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Prevljak, Gojak.

Italia (4-3-3) – Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne.

