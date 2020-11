Canta l’inno: ecco la nuova iniziativa lanciata dal sito della Lazio

Sul sito ufficiale della Lazio è da poco ripartita l’iniziativa “Canta l’inno” in cui è possibile inviare un video selfie in cui si canta l’inno della squadra biancoceleste. Tutti i video che saranno inviati verranno trasmessi in onda sui maxi schermi dello Stadio Olimpico prima e dopo le gare casalinghe.

