CdS | Lazio, svolta Immobile: Inzaghi ci conta per Crotone

Dopo tanta attesa, Immobile oggi tornerà ad allenarsi. Come riporta il Corriere dello Sport, il bomber laziale al sesto tampone ha ricevuto la notizia che tutti aspettavano: nessuna traccia di virus e neanche di gene N, fattore principale quest’ultimo per il quale l’attaccante è stato ai box. Ora si attende il via libera dell’Asl per tornare in gruppo, intanto Inzaghi ci conta per la trasferta di Crotone, in programma sabato.

